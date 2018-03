Sinsheim. (pol/mare) Da stimmt etwas nicht! Das ging einer Passantin am frühen Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr durch den Kopf, als sie in der Bahnhofstraße unterwegs war. Die Tür eines Telekommunikationsgeschäfts stand nämlich offen, der Alarm war ausgelöst. Und tatsächlich: Wie die Polizei mitteilt, wurde der Laden in der Nacht zuvor von Einbrechern heimgesucht.

Die Passantin wiederum verständigte sofort die Polizei, und die kam nach ersten Spurenauswertungen zu folgendem Szenario: Die Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufbrechen der Eingangstür Zutritt zum Verkaufsraum. Im Gebäudeinneren durchwühlten sie den Bereich der Ladentheke und stahlen mehrere Mobiltelefone. Danach flüchteten sie.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt der Wert der geklauten Handys gemeinsam mit dem entstandenen Sachschaden an Gebäude und Inventar rund 20.000 Euro.

Zeugenhinweise werden unter Telefon 0 72 61 / 69 00 an das Polizeirevier Sinsheim erbeten.