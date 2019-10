Sinsheim. (pol/slb) Wer in Schlangenlinien fährt, der fällt sofort auf. Ein 64-jähriger Mann war am vorvergangenen Sonntag, 29. September, schwankend mit dem Fahrrad unterwegs, wie die Polizei berichtet. Der Betrunkene eierte frühmorgens die Friedrichstraße in Sinsheim entlang.

Er fiel einer Streife auf, die ihn sofort anhielt. Die Beamten machten einen Test und stellten mehr als zwei Promille Alkohol in seinem Blut fest. Als sie länger mit ihm sprachen, kam noch etwas heraus. Der Betrunkene hatte das Fahrrad am Bahnhof kurzerhand mitgenommen, obwohl es ihm nicht gehörte. Es sei unverschlossen gewesen und er habe damit nach Hause fahren wollen, so der 64-Jährige.

Die Polizei hat das Rad sichergestellt. Sie beschreibt es als gut erhaltenes schwarz- und silberfarbenes City-Fahrrad der Marke Pegasus (siehe Foto). Bislang erstatte noch niemand Diebstahlsanzeige.

Der Eigentümer kann sich unter 07261/6900 bei der Sinsheimer Polizei melden.