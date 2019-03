Sinsheim-Hoffenheim. (pol/mare) Ein Hund hat am vergangenen Mittwoch eine Fußgängerin in der Birkigstraße angefallen und mit einem Biss verletzt. Anstatt der Frau zu helfen, flüchtete der Hundehalter aber schnell vom Ort des Geschehens.

Aber von vorne: Wie erst jetzt beim Polizeirevier Sinsheim angezeigt wurde, war die 61-jährige Frau gegen 14.30 Uhr in Richtung Zuzenhausen unterwegs. Dabei kam ihr ein Mann mit einem nicht angeleinten Hund auf dem parallel zur Birkigstraße verlaufenden Feldweg - den ein kleines Bächlein von der Birkigstraße trennt - entgegen.

Der Hund begann sofort zu bellen. Sein Herrchen wollte ihn festhalten und anleinen, doch der Hund riss sich los, sprang erst über den Graben und dann mehrmals die Frau an. Der Vierbeiner biss ihr schließlich in den linken Unterarm.

Der Hundebesitzer eilte hinzu und leinte sein Tier an. Doch anstatt sich um die Verletzte zu kümmern, zog er sich die Kapuze über den Kopf und entfernte sich zügig in Richtung Zuzenhausen. Die 61-Jährige ging nach dem Vorfall selbst in ein Krankenhaus.

Sie beschreibt den Hundebesitzer wie folgt: Etwa 30 bis 35 Jahre alt, schmächtige Statur, circa 1,70 Meter groß. Er hatte eine ungepflegte Erscheinung und sprach Hochdeutsch. Der Mann trug eine lange Hose, wohl eine Jeans, und einen grünen Kapuzenpullover.

Der recht großgewachsene Hund hatte ein beige-braunes, relativ kurzes Fell, war insgesamt gepflegt, mit einem Gesicht wie ein Boxer/Terrier.

Passanten, die evtl. auf den Vorfall am vergangenen Mittwoch aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Hundehalter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, in Verbindung zu setzen.