Sinsheim-Eschelbach. (pol/sdm) Ein Unbekannter hat mehrere Autos in der Eichtersheimer Straße in Eschelbach beschädigt. Die Polizei berichtet, dass sich daraufhin am Samstagmorgen mehrere Autobesitzer gemeldet haben.

Der Täter hatte in der Nacht auf Samstag die Front- und Heckscheibenwischer mehrerer Autos abgerissen oder verbogen, den Stern an einem Mercedes abgerissen und versucht, an einem Fahrzeug den eingeklappten Seitenspiegel abzureißen.

An einer nahegelegenen Tankstelle trat er die Scheiben der Werkstatttür ein. Von einer Kamera an der Tankstelle wurde ein Tatverdächtiger aufgenommen.

Dieser wird wie folgt beschrieben: Der Mann soll zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß sein. Er soll eine schwarze Jacke mit auffälligen weißen Streifen an den Oberarmen, eine dunkelgraue Jogginghose und weiße Turnschuhe getragen haben. Unter der schwarzen Jacke soll er eine helle, vermutlich graue Kapuzenjacke getragen haben. Die Kapuze soll er über den Kopf gezogen haben.

Aufgrund der Personenbeschreibung ist ein Zusammenhang mit Vorfällen aus der Nacht zuvor, in der Ähnliches geschah, nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer 07261/6900 melden.