Sinsheim. (pol/lyd) In der Nacht zum 21. August brachen zunächst unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Neulandstraße ein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatte ein Zeuge die Polizei darüber informiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung war jedoch ohne Ergebnis verlaufen. Es wurden zwar kurz nach der Tat vier Personen kontrolliert, auf die die Beschreibungen des Zeugen in etwa zutrafen. Allerdings erhärtete sich der Tatverdacht gegen sie nicht.

Auf die Spur der beiden jetzt ermittelten Tatverdächtigen kamen die Fahnder des Polizeireviers Sinsheim über die Auswertung der Überwachungskamera der Tankstelle. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 16- und 18-Jahre alte Sinsheimer. Beide sind in Teilen geständig.

Wie die Ermittler weiter herausfanden, sollen beide Verdächtige in derselben Nacht, aber noch vor dem Tankstelleneinbruch versucht haben, Schaustellerbuden in der Innenstadt aufzubrechen.

Nach dem Tankstelleneinbruch sollen sie zudem noch versucht haben, mehrere Briefkästen in der Hauptstraße aufzubrechen. Der dabei insgesamt angerichtete Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Update: Dienstag, 1. September 2020, 09.18 Uhr

In Tankstelle eingebrochen und Zigaretten gestohlen

Sinsheim. (pol/lyd) Am frühen Freitagmorgen wurde in eine Tankstelle in der Neulandstraße eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 3.20 Uhr Schlaggeräusche gehört und vier Gestalten davonlaufen sehen. Daraufhin verständigte er die Polizei und teilte eine erste Personenbeschreibung der Tatverdächtigen mit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden vier Personen, alle im jugendlichen und heranwachsenden Alter, auf die die Beschreibungen des Zeugen zum Teil zutrafen, am Hauptbahnhof festgestellt und kontrolliert. Ob diese Personengruppe für die Tat verantwortlich ist, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein.

Nach den ersten Erkenntnissen dürfte aus dem Inneren der Tankstelle Zigaretten entwendet worden sein. In welchem Umfang steht noch nicht fest. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat und oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.