Sinsheim-Dühren. (pol/sdm) In einem Anwesen in der Straße "Am Stackler" im Stadtteil Dühren in Sinsheim kam es zu einem Einbruch. Die Polizei berichtet, dass die Einbrecher im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend über die Terrassentür in das Innere gelangt sind. Sie durchsuchten verschiedene Zimmer und Behältnisse.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter bei ihrem Vorhaben von den heimkehrenden Hausbewohner kurz nach 20 Uhr gestört wurden. Verlassen hatten sie das Haus gegen 12 Uhr. Nach den Angaben der Besitzer wurde lediglich ein Ring gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollen sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/6900 oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/1744444 melden.