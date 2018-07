Sinsheim. (pol/mare) Eine Leichtverletzte und Sachaschaden von 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Dietmar-Hopp-Straße in Höhe der Einfahrt zur AVR ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Verursacht hatte den Crash ein 38-jähriger BMW-Fahrer, der auf das Gelände der AVR einfahren wollte. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer VW Golf-Fahrerin, die ihm entgegen kam.

Die aus Heilbronn stammende Golf-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte vor Ort jedoch keine medizinische Versorgung. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos transportierten Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

Die mit Betriebsstoffen verunreinigte Straße wurde von AVR-Mitarbeitern sauber gemacht. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.