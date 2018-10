Sinsheim. (pol/mare) Erheblichen Sachschaden richteten Unbekannte am vergangenen Samstag an. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzten sie drei in der Neulandstraße auf Parkplatz 13 abgestellte Auto rundherum.

Die Fahrer hatten die Autos gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, als sie nach Ende des Fußballspiels zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart gegen 20.50 Uhr zurückkehrten, entdeckten sie die Sachbeschädigungen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.