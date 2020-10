Schwaigern. (pol/lyd) Am Samstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, befuhr eine 28-jährige Nissan-Lenkerin, die Kreisstraße 2160 zwischen Schwaigern und Stetten. Ihren Angaben zu Folge, kam ihr plötzlich ein bislang unbekannter Lenker eines dunklen Autos entgegen, der offensichtlich überholt hatte.

Die Fahrerin leitete sofort eine Ausweichbewegung nach rechts in den Grünstreifen einl, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links ins Schleudern. Der Nissan der jungen Dame überschlug sich daraufhin und kam im Grünbereich zum Liegen. Der Falschfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Leider liegen sowohl zu dem aggressiven Überholer als auch zu dem von ihm überholten Pkw keine genaue Beschreibung vor. Es soll sich bei beiden Pkw um dunkle Fahrzeuge handeln.

An dem verunfallten Nissan entstand Totalschaden, die 28-Jährige wurde bei dem Überschlag verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Zeugen werden gebeten sich umgehend mit dem Polizeirevier in Lauffen unter Telefon 07133/2090 in Verbindung zu setzen.