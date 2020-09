Massenbachhausen. (jubu) Von der Fahrbahn abgekommen ist ein Ford am Donnerstagabend auf der Fürfelder Straße (L1107) kurz vor dem Ortseingang.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 21.30 Uhr von Fürfeld in Richtung Massenbachhausen unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen Ford verlor. Der Wagen kam in den Grünstreifen, prallte gegen die Böschung, drehte sich und blieb auf der Seite liegen.

Ersthelfer befreiten den Mann aus dem Auto, dessen Dach bei dem Unfall stark zerstört wurde. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Ford war ein Totalschaden, die L 1107 blieb während der Rettungsarbeiten für rund 45 Minuten gesperrt.