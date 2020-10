Sinsheim-Hilsbach. (jubu) Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis bei einem Unfall am Mittwochmorgen nahe dem Sinsheimer Stadtteil Hilsbach erlitten. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte die junge Frau gegen 7.15 Uhr mit ihrem BMW die Landesstraße 550 von Eppingen-Adelshofen nach Hilsbach befahren und war in einer Rechtskurve und auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geradeaus in die Schutzplanken gefahren. Der Wagen wurde abgewiesen und kam in der gegenüberliegenden Böschung zum Stehen. Die Unfallfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde nach Versorgung durch den Rettungsdienst in das Sinsheimer Krankenhaus gefahren. Im Einsatz waren auch die freiwilligen Feuerwehren aus Hilsbach und Sinsheim. Die Wehrleute sperrten die Strecke und reinigten die Fahrbahn von Trümmern und Schmutz. Während dieser Arbeiten war die Straße an der Landkreisgrenzen für etwa eine dreiviertel Stunde gesperrt.