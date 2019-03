Eschelbronn/Neidenstein/Waibstadt. (pol/mare) Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend gleich mehrere andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise in Gefahr gebracht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 19 Uhr wurde die Polizei durch einen Notruf alarmiert. Ein Suzuki-Fahrer fahre demnach Schlangenlinien auf der Landesstraße L549 von Eschelbronn über Neidenstein bis Waibstadt. Eine Streife rückte aus und hielt den Wagen schließlich in der Neidensteiner Straße in Waibstadt an.

Bei der Kontrolle des 52-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten sofort die Alkoholfahne. Der Alkoholtest ergab 1,68 Promille. Blutprobe und Führerschein des Fahrers wurden einbehalten

Nach Angaben des Mannes, der den Notruf gewählt hatte, gab es gleich mehrere gefährliche Situationen auf der Alkoholfahrt. Zu Unfällen war es aber nicht gekommen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Die können sich telefonisch unter 07261/6900 melden.