Kraichtal-Münzesheim. (y) Bedauerlicherweise ist es beim Bericht über den Unfall, bei dem am Freitag auf der Landesstraße L554 bei Münzesheim zwei Menschen schwer verletzt wurden, zu einer Verwechslung gekommen. Nicht, wie berichtet, der 23-Jährige war der Unfallverursacher, sondern der 80-Jährige, der offenbar die Vorfahrt des jungen Mannes missachtet hat. Außerdem musste auch nicht der Senior, sondern der 23-Jährigen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der ebenfalls schwer verletzte 80-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren. Wir bitten, die Verwechslung zu entschuldigen.

>>>Hier die fehlerhafte Originalmeldung der Polizei<<<

Update: Montag, 22. Juni 2020, 10.58 Uhr

Kraichtal-Menzingen. (jubu) Zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am Freitagmittag bei Menzingen gefordert.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 11.45 Uhr auf der Landesstraße von Gochsheim kommend in Richtung Münzesheim unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße L553 missachtete er die Vorfahrt eines aus Münzesheim kommenden 23-jährigen Seat-Fahrers. Trotz Ausweichmanövers des 23-Jährigen stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 23-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen.

Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu, der Seat-Fahrer musste mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 41" aus Leonberg in eine Unfallklinik geflogen werden. Der schwerverletzte Verursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Landesstraße bis etwa 15 Uhr voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von geschätzt 20.000 Euro.