Kirchardt. (pol/geko) Ein Unfall ereignete sich bei Kirchardt in Richtung Grombach, teilt die Polizei mit.

Mit dem Traktor war der Mann von Kirchardt in Richtung Grombach unterwegs als er nach links auf ein Feld einbog, übersah er den entgegenkommenden VW Passat. Der Unfall war so heftig, dass der Passatfahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.