Kirchardt. (pol/sdm) Pech hatten zwei Männer am Montag in einem Waldstück bei Kirchardt. Sie wollten gegen 17.30 Uhr Brennholz in ihren Mercedes Sprinter laden. Da kam ihnen der Regen in die Quere, wie die Polizei berichtet.

Der Boden war derart aufgeweicht, dass der dann zu schwere Sprinter nicht mehr aus dem Waldstück herausfahren konnte. Also luden die beiden 35- und 39-jährigen das Holz wieder aus. Als die Polizeistreife eintraf, befand sich nur noch ein kleiner Teil des bereits gesägten Holzes im Transporter.

Gegen die bislang polizeilich noch nicht aufgefallenen Männer wird nun wegen Diebstahls ermittelt.