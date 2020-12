Schwaigern-Niederhofen. (jubu) Drei Schwerverletzte hat ein Frontalzusammenstoß am Montagnachmittag bei Schwaigern gefordert.

Wie die Polizei vor Ort gegenüber der RNZ mitteilte waren gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße K2160 zwischen Niederhofen und Stetten am Heuchelberg zwei Fahrzeuge frontal kollidiert. Eines der beteiligten Fahrzeuge, ein Opel, wurde in der Folge in die Böschung geschleudert und kam dort zum Stehen.

Die eingesetzten Feuerwehrleute aus Stetten, Schwaigern und Eppingen mussten die Türen des Wagens entfernen um die eingeschlossenen Insassen - ein Mann und eine Frau - aus ihrem Wagen zu retten. Die Fahrerin des anderen Wagens, einem Audi, konnte sich selbst befreien.

Alle Beteiligte mussten nach notärztlicher Versorgung mit schweren Verletzungen in Kliniken transportiert werden.

Ein Sachverständiger kam danach an die Einsatzstelle, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Straße im Landkreis Heilbronn war während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt.

Update: Montag, 28. Dezember 2020, 19 Uhr