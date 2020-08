Hoffenheim. (pol/kaf) Bei einem Unfall ist ein Motorradfahrer am Donnerstagvormittag in Hoffenheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein Autofahrer kurz vor 10 Uhr beim Einscheren von der Eschelbacher Straße in die Sinsheimer Straße den Biker und kollidierte mit ihm.

Der schwerverletzte 65 Jahre alte Motorradfahrer wurde nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 38-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Ortsdurchfahrt von Hoffenheim war bis 11.30 Uhr gesperrt, teilt die Polizei mit.

Update: Donnerstag, 27. August 2020, 12.51 Uhr