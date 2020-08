Helmstadt-Bargen. (pol/kaf) Waren im Gesamtwert von 3.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Täter ein gekipptes Fenster und brachen in eine Textilfirma in der Flinsbacher Straße im Ortsteil Helmstadt ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Täter auch mehrere Büros. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261-690-0 zu melden.