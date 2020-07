Helmstadt-Bargen. (pol/mare) Ins Schleudern ist eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag in Helmstadt-Bargen geraten. Das berichtet die Polizei.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor die 38-jährige Chrysler-Fahrerin demnach gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße B292 in Höhe der katholischen Kirche die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses geriet ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und wurde über alle Fahrstreifen geschleudert. Schließlich krachte es in die Leitplanken der Einfahrt zu einem Parkplatz auf der Gegenfahrbahn und blieb so stehen.

Die 38-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die beiden fünfjährigen Kinder der Frau, die ebenfalls in dem Fahrzeug saßen, blieben unverletzt und wurden dem Vater übergeben. Der Chrysler PT Cruiser war nicht mehr fahrbereit und musste in eine Werkstatt abgeschleppt werden.

Wer kann noch weitere Angaben zum Unfall machen? Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 07261/6900 entgegen.