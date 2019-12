Eppingen. (pol/rl) Zur ambulanten Behandlung musste der Rettungsdienst am Dienstagmorgen eine verletzte Frau ins Krankenhaus bringen. Die 58-Jährige war mit ihrem VW Up von Eppingen in Richtung Elsenz unterwegs, als der Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.