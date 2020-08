Eppingen. (pol/lyd) In der Feldwegkreuzung "Im Zittrich" zwischen Eppingen und Sulzbach stießen am Donnerstagabend ein Mazda-Fahrer und ein 73-Jähriger mit seinem Mercedes zusammen, teilt die Polizei mit. Der 55-jährige Mazda-Lenker war gegen 20 Uhr in Richtung Eppingen-Rohrbach unterwegs, als sein Fahrzeug an der Kreuzung mit dem bevorrechtigten Mercedes kollidierte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.