Eppingen. (pol/rl) Schäden in Höhe von knapp 15.000 Euro entstanden am Samstagabend bei einem Unfall in einem Kreisverkehr.

Eine 51-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem Mercedes in den Kreisverkehr in der Mühlbacher Straße und übersah dabei wohl den dort bereits fahrenden VW eines 19-Jährigen.

Es kam zur Kollision, bei der am Mercedes Schäden in Höhe von rund 7000 Euro und am VW in Höhe von circa 8000 Euro entstanden.

Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.