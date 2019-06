Eppingen-Richen. (pol/rl) Zwei Fremde sah eine Frau gegen Mittag am Montag um das Haus ihrer Nachbarn im Schwanenweg schleichen. Dann brachen die Täter die Tür eines Wintergartens auf und betraten das Haus. Die Frau alarmierte die Polizei. Kurz bevor die ersten Streifen eintrafen, bemerkten die Täter offenbar, dass sie entdeckt worden waren und flüchteten über die Gärten in Richtung Ittlinger Straße. Im Haus hatten sie ihren Rucksack zurückgelassen, in dem sie bereits einigen Schmuck als Beute verstaut hatten.

Das Alter der beiden Einbrecher wird auf Mitte bis Ende 20 geschätzt. Einer der Männer war etwas dicker als der andere und hatte rötliche Haare. Einer trug ein graues Hemd.

Die beiden Einbrecher sollen zwischen 12 und 13 Uhr im Schwanenweg oder in der Ittlinger Straße unterwegs gewesen sein. Wer verdächtige Personen gesehen hat, kann sich unter der 07131/104-4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn melden.