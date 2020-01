Eppingen. (pol/mare) Am Montagvormittag hat ein Jagdpächter einen aufgebrochenen und ausgeräumten Zigarettenautomaten in einem Wald in der Verlängerung der Kelterstraße von Eppingen-Elsenz gefunden. Das meldet die Polizei.

Am Nachmittag sah ein Spaziergänger einen zugerichteten Zigarettenautomaten im Birkenwald zwischen Eppingen und Elsenz. Woher dieser stammt, ist bislang unklar. Das vom Jagdpächter gefundene Gerät wurde in der Rohrbacher Straße in Elsenz abmontiert. Da es in beiden Fällen keine Hinweise auf die Täter gibt, hofft die Polizei auf Zeugen, die in Elsenz oder in den Waldstücken verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben. Diese können sich unter Telefon 07262/60950 melden.