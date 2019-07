Eppingen. (pol/dore) Zivile Fahnder der Bundespolizei erwischten am Mittwochabend gegen 22 Uhr einen jungen Mann in der Stadtbahn von Eppingen in Richtung Sinsheim, der 20 Gramm Marihuana eingesteckt hatte.

Gemeinsam mit der Eppinger Polizei leitete die Bundespolizei das weitere Vorgehen ein. In der Wohnung des Mannes wurde eine Anlage zur Aufzucht von Marihuana gefunden, außerdem fanden die Beamten noch zweieinhalb Ecstasy-Tabletten.

Die Anlage zur Aufzucht von Marihuana war laut Polizei noch nicht im Betrieb. Der junge Mann bekommt eine Anzeige, so die Polizei.