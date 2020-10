Bad Rappenau. (pol/rl) Ein Zeuge beobachtete am frühen Montagmorgen, wie zwei Parkticket-Automaten aufgehebelt wurden. Gegen 1.30 Uhr sah der Mann, dass sich zwei dunklen gekleidete Männer an zwei Automaten in der Bergstraße zu schaffen machten. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, waren die Täter geflüchtet.

Der Sach- und Diebstahlschaden ist bislang noch unbekannt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262/60950 in Verbindung zu setzen.