Bad Rappenau. (pol/mare) In Bad Rappenau waren Schmutzfinken am Werk. Und zwar buchstäblich. Denn laut Polizeiangaben haben Jugendliche in der Ehrenbergstraße Dreckbollen auf vorbeifahrende Autos und Gebäude geworfen.

Am Montag gegen 21.15 Uhr waren die Jugendlichen auf dem Gelände eines Kindergartens. Bei ihren Wurfübungen trafen sie auch die Windschutzscheibe eines Autos, das in Richtung Bad Rappenau fuhr. Diese wurde dabei beschädigt.

Ein Passant beobachtete indes einen Jugendlichen zwischen 12 und 14 Jahren auf dem Grundstück. Allerdings verlor er ihn wenig später aus den Augen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, damit der Autofahrer nicht auf den Kosten seines Schadens sitzen bleibt. Diese betragen gut 1000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, kann sich telefonisch melden unter der Rufnummer 07262/60950.