Bad Rappenau-Bonfeld. (pol/fro) Ohne Erfolg musste ein Dieb seine Aktion auf dem Gelände einer Bonfelder Firma am vergangenen Wochenende abbrechen.

Wie die Polizei mitteilt, öffnete der Unbekannte mit Gewalt eine Flügeltür am Heck eines Sattelzugaufliegers, um in das Innere zu gelangen. Dort öffnete er einen Karton, fand darin jedoch lediglich Marzipanrohmasse. Danach kletterte er in den vorderen Teil des Aufliegers und öffnete noch einen Karton. Wieder hatte er Pech, denn in diesem befand sich Branntweinessig.

Offentsichtlich war der Langfinger sehr enttäuscht und brach seine Aktivitäten ab. Die Höhe des Sachschadens, den er hinterließ, schätzt die Polizei auf 500 Euro.