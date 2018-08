Helmstadt-Bargen. (end) Bei einem Frontalzusammenstoß sind am späten Freitagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden, ein Kind blieb bei dem Crash zum Glück unversehrt. Nach ersten Informationen der Polizei wollte eine Autofahrerin auf der L 530 zwischen Helmstadt und Flinsbach zwei Radfahrer in einer Kurve überholen. Dabei geriet sie mit ihrem Audi A 4 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem älteren Porsche.



Der Fahrer des Porsche 924 hatte trotz Vollbremsung keine Chance, dem Audi auszuweichen. Der Fahrer aus dem Kreis Neus/Nordrhein Westfalen erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen, zumal sein Porsche noch nicht mit Airbags ausgestattet war. Der Mann kam mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Ludwigsburg. Die beiden Fahrradfahrer, Mutter und Sohn, kamen bei dem Unfall mit dem Schrecken davon. Im Einsatz waren neben Notarzt und DRK auch alle Abteilungen der Feuerwehr Helmstadt mit zusammen 40 Mann. Die Landstraße ist derzeit voll gesperrt.