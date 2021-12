Zuzenhausen. (pol/mare) Ein 18-Jähriger ist am Sonntag filmreif durch mehrere Gärten vor der Polizei geflüchtet. Der Grund: Er hatte Drogen dabei, wie die Beamten mitteilen.

Als die Streifenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Mann in der Hoffenheimer Straße kontrollieren wollte, flüchtete der junge Mann prompt zu Fuß. Nur wenig später wurde er aber von den beiden Uniformierten nach einer Verfolgung zu Fuß über mehrere Gärten hinweg in der Eichendorffstraße festgenommen.

Der Grund der Flucht dürfte wohl der Inhalt des Sportbeutels gewesen sein, den der 18-Jährige zuvor versteckte hatte: Mehr als 22 Gramm Cannabis wurden darin festgestellt. Neben den Betäubungsmitteln stellten die Beamten 500 Euro Bargeld und das Handy des jungen Mannes sicher. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.