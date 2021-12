Wiesloch/Meckesheim. (pol/mare) Gleich zwei Männer nahmen am Dienstag am Straßenverkehr teil, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Das berichtet die Polizei.

Am Dienstagmorgen gegen 10.40 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW in Wiesloch auf der Bergstraße in Richtung Rauenberg, als die Polizei an der Ecke Bergstraße/Friedrichstraße eine Verkehrskontrolle durchführte. Dabei zitterte und schwitzte der 30-Jährige, weshalb der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Der Mann gab daraufhin eine freiwillige Urinprobe ab. Der sich anschließende Drogenvortest reagierte positiv auf THC.

Der 30-Jährige musste die Einsatzkräfte auf das Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Gegen 21.40 Uhr, fiel Polizisten dann ein 39-Jähriger in Meckesheim auf, der mit seinem E-Roller ohne Versicherungskennzeichen auf dem "Sonnenrain" in Richtung Mauer fuhr. An der Ecke "Am Sonnenrain"/"Spechbacher Weg" wurde der Mann schließlich kontrolliert. Der 39-Jährige gab an, dass er das Versicherungskennzeichen kurz zuvor verloren hätte. Eine Überprüfung ergab, dass der E-Roller tatsächlich auf den Mann zugelassen ist.

Die Polizisten stellten zudem aber einen verdächtigen Marihuana-Geruch bei dem Mann fest. Die Beamten entdeckten dann eine Schachtel Zigaretten, in der sich rund 2,4 Gramm Marihuana befanden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Der Mann musste die Beamten daraufhin mit auf das Polizeirevier begleiten. Eine freiwillige Urinprobe reagierte in der Folge positiv auf THC und zusätzlich positiv auf Amphetamin.

Nach einer Blutprobe konnte der 39-Jährige seinen Heimweg wieder zu Fuß antreten. Gegen ihn wird nun zusätzlich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.