Wiesloch. (pol/lyd) In Wiesloch kam es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten, teilt die Polizei mit. Dieser ereignete sich im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Südtangente.

Ein 33-Jähriger war auf der L594 unterwegs, als er gegen 20.20 Uhr nach links in Richtung Florapark abbiegen wollte. In entgegengesetzter Richtung nahm der Fahrer allerdings nur ein Auto wahr, das in eine andere Richtung abbog.

Eine dahinter fahrende 45-jährige Honda-Fahrerin übersah er und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Beide Autos kollidierten frontal miteinander.

Der Unfallverursacher kam vorsorglich in ein Krankenhaus, die 45-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 35.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.