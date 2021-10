Wiesloch. (pol/mare) Ein 22-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Wiesloch randaliert. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach 23 Uhr randalierte der Mann demnach in der Innenstadt. Dabei schlug er die Scheibe eines Fahrradgeschäfts in der Albert-Schweitzer-Straße ein und stahl einen Tretroller. Ein Mann beobachtete den 22-Jährigen und verfolgte ihn. Dabei wurde er von dem Randalierer beleidigt.

Als die Polizei eintraf, nahm sie den 22-Jährige in der Nähe des Geschäfts fest. Den Roller fanden die Beamten bei einem Spielplatz in der Nähe. Der 22-Jährige wurde wegen einer Erkrankung zu einem Arzt gebracht und schließlich in eine psychiatrischen Klinik eingeliefert.