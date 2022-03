Wiesloch. (pol/mare) Eine Unbekannte hat am Montagnachmittag einer 73-jährigen Frau in Wieslock die Bankkarte gestohlen und 2500 Euro von deren Konto abgehoben. Das berichtet die Polizei.

Die 73-Jährige war demnach gegen 16.20 Uhr im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße. Die Unbekannte hatte der Seniorin unbemerkt den Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen und kurze Zeit später in der nahegelegenen Volksbank innerhalb weniger Minuten mit deren Scheckkarte drei Geldabhebungen zu insgesamt 2500 Euro vorgenommen. Mit dem entwendeten Bargeld beläuft sich die Diebstahlsumme auf rund 3000 Euro.

Aufgrund erster Erkenntnisse könnte ein Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl am selben Tag in einem Einkaufsmarkt in St. Leon-Rot bestehen. Dort wurde gegen 16 Uhr in einem Aldi-Markt in der Straße "Im Schiff" eine 87-Jährige von einer unbekannten Frau bestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06222/57090 zu melden.