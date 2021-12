Wiesloch. (pol/sake) Eine 55-jährige Frau wurde bereits am Donnerstag, 23.12., bei einem Verkehrsunfall in Wiesloch leicht verletzt. Die Frau war gegen 9.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Schwetzinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße "Zwischen den Wegen" wurde sie von einem Auto überholt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Durch den geringen Abstand kam die 55-Jährige zu Fall und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen und erlitt eine Kopfverletzung. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher fuhr weiter.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0 zu melden.