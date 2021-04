Wiesloch. (pol/rl) Der Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne nahe der Eishalle beendete am Sonntagabend die Fahrt eines betrunkenen Autofahrers durch die Parkstraße.

Der 47-jährige Mercedes-Fahrer war in Schlangenlinien Richtung Stadtzentrum gefahren, als zwei Zeugen der Schlingerfahrt die Polizei verständigte. Die Streife entdeckte den Mercedes dann in der Nähe des Schulzentrums. Noch bevor die Streife den Wagen einholte, kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Gehweg, auf dem eine vierköpfige Familie befand. Die Eltern konnten ihre beiden Kinder noch rechtzeitig zur Seite ziehen. Der Betrunkene fuhr danach kurz weiter und setzte seinen Wagen gegen eine Straßenlaterne. Der Mercedes blieb daraufhin kurz stehen, fuhr dann etwa 30 Meter weiter und hielt dann an.

Als die Beamten des Polizeireviers Wiesloch den weiterhin in seinem Auto sitzenden Fahrer kontrollierten, bemerkten sie eine leere Bierdose, Alkoholgeruch und dass der 47-Jährige eine verwaschene Aussprache hatte. Er musste mit auf die Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und ihm sein Führerschein sowie die Autoschlüssel abgenommen wurden. Den 47-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Das Polizeirevier Wiesloch bittet nun weitere Zeugen sich unter 06222/57090 zu melden, insbesondere die Familie, die beinahe angefahren wurde.