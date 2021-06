Weinheim. (pol/mün) Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurden Polizisten in die GRN Klinik Weinheim gerufen, nachdem ein 24-jähriger Patient eine Tür der Notaufnahme beschädigt hatte. Dieser war zuvor wegen eines psychischen Ausnahmezustandes eingeliefert worden.

Weil der Mann so aggressiv war, sollte er in Gewahrsam genommen werden, heißt es im Polizeibericht. Dabei soll er die Beamten unvermittelt angegriffen und durch Faustschläge gegen den Kopf verletzt haben. Ein Beamter ging kurzfristig zu Boden, sodass dem Beschuldigten die Flucht gelang.

Der 24-Jährige wurde im Bereich der Einmündung B38/Mannheimer Straße durch Mitarbeiter eines Rettungsdienstes gesichtet. Bei dem Versuch, den Mann dort in Gewahrsam zu nehmen, soll es zu Schlägen, Tritten, Griffen in den Intimbereich sowie zu Spuckattacken von ihm gegen die Beamten gekommen sein. Einen Beamten biss der Beschuldigte hierbei in die Hand.

Zwei von drei verletzten Polizeibeamten mussten ihren Dienst verletzungsbedingt vorzeitig beenden.

Der Beschuldigte konnte festgenommen werden und wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen.