Walldürn. (pol/rl) Verletzt wurden eine Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntagnachmittag. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Eine 74-Jährige war zusammen mit weiteren Fahrradfahrern auf dem Kreuzweg in Walldürn unterwegs. Als die Gruppe an der Kreuzung mit dem Auerbergweg auf den dortigen Radweg abbog, blieb das Rad der Seniorin am Bordstein hängen. Die 74-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte einen Abhang hinunter.

Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus.