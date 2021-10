Walldürn. (pol/stoy) In eine Walldürner Firma ist am Wochenende eingebrochen worden: Die bislang unbekannten Täter sollen laut Polizei Kupferdrähte und Kupferbleche geklaut haben. Die Diebe stiegen im Zeitraum von Freitag 16 Uhr bis Montag 9.30 Uhr über den Zaun auf das Firmengelände in der Straße "In den Kalköfen". Insgesamt nahmen sie der Mitteilung nach Buntmetalle im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobereichs mit.

Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Sie sollen sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131/104-4444 zu melden.