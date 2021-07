Walldorf. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Walldorf wurden zwei Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.

Ein 27-jähriger Mann rangierte gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes in einem Durchgangsweg zu einem Anwesen in der Stiftstraße. Als er daraufhin wieder vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr, übersah er die beiden Mädchen, die mit ihren Fahrrädern in Richtung Johann-Jakob-Astor-Straße unterwegs waren, und stieß mit der 13-Jährigen zusammen. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die ihr folgende 11-Jährige wollte ausweichen und kam dabei ebenfalls zu Fall und wurde leicht verletzt.

Der 27-Jährige erkundigte sich nach deren Wohlbefinden und bot an, diese nach Hause zu bringen. Die Mädchen standen noch so unter dem Eindruck des Geschehenen, dass sie angaben, es gehe ihnen gut. Der 27-Jährige wies noch auf seinen Wohnort hin, woraufhin alle den Ort verließen. Nachdem die zwei Radfahrerinnen zu Hause angelangt waren, bemerkten sie Schmerzen und Beschädigungen an ihren Fahrrädern.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Wiesloch. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.