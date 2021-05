Walldorf. (pol/mare) Ein Unbekannter hat sich am Waldsee entblößt und so eine Joggerin belästigt. Das berichtet die Polizei.

Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, 14. Mai, wurde aber erst jetzt bekannt. Zwischen 8.30 und 9 Uhr war die 42-jährige Joggerin entlang des Waldsees unterwegs, als sie in rund 10 Metern Entfernung einen Mann am Wegesrand sah, der mit herabgelassener Hose masturbierte. Sofort blieb die Joggerin stehen und setzte ihren Weg in entgegengesetzter Richtung fort. Der Mann folgte der Frau nicht.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise an Telefon 0621 174 4444.

Der Mann soll 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll schwarze Haare gehabt haben. Der Mann hatte zudem ein älteres Fahrrad dabei. Weitere Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.