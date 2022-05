Walldorf. (pol/mün) Eine Autofahrerin soll beim Abbiegen in Walldorf eine 55 Jahre alte Frau und ein Kind im Kinderwagen übersehen haben. Der Vorfall ereignete sich an der Einmündung der Beethovenstraße in die Haydnstraße in Walldorf am Mittwoch gegen 9 Uhr, wie die Polizei berichtet.

Die 41 Jahre alte Autofahrerin prallte auf die Fußgängerin, die stürzte. Der Kinderwagen roillte noch weiter und kippte anschließend um.

Sowohl die 55-Jährige wie auch das Kind verletzten sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.