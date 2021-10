Walldorf. (pol/stoy) Gerade noch rechtzeitig zog am Montag ein 39-jähriger Familienvater seine Kinder von der Straße zurück, um Schlimmeres zu vermeiden. Der Mann wollte gegen 16.35 Uhr mit seinen beiden fünf- und zweijährigen Kindern den Zebrastreifen in der Bahnhofstraße in Richtung des dortigen Jugendzentrums überqueren. Nach Polizeiangaben hatte eine Autofahrerin, die von der Drehscheibe gekommen war, bereits angehalten, sodass die Familie die Straße passieren wollte.

In diesem Moment fuhr ein ebenfalls von der Drehscheibe kommender Geländewagen-Fahrer auf den Zebrastreifen zu und überholte die bereits stehende Autofahrerin - ohne anzuhalten und auf den Vater und seine Kinder zu achten. Der 39-Jährige erkannte das Verhalten des Autofahrers rechtzeitig und zog seine Kinder von der Straße zurück. Damit konnte er einen Unfall vermeiden.

Bei dem Geländewagen handelt es sich vermutlich um ein älteres Modell mit dunkler Lackierung, vermutlich grau- oder silberfarben. Es könnte sich um einen asiatischen Autohersteller handeln. Der Fahrer des Geländewagens wird als Mann mit stämmigem Erscheinungsbild und rundlichem Gesicht zwischen 45 und 50 Jahren mit kurzen, dunkelbraunen Haaren beschrieben. Die Beifahrerin soll Beschreibungen nach ebenfalls zwischen 45 und 50 Jahre alt und von stämmiger Erscheinung sein. Sie soll blondes Haar bis knapp über die Ohren haben.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese können sich unter Telefon 06222/5709-0 an das Polizeirevier wenden.