Walldorf. (pol/rl) Zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus kam es auf der Rennbahnstraße am Donnerstagnachmittag. Hier fuhr gegen 14 Uhr eine 33-jährige Nissan-Fahrerin in Richtung Schwetzingerstraße. Auf der Kreuzung missachtete die Nissan-Fahrerin die Vorfahrt des Busses, der von links kam und fuhr diesem in die Seite.

Verletzt wurde niemand. An dem Linienbus wurde die komplette rechte Seite beschädigt. Der Schaden am Bus wird auf rund 4500 Euro geschätzt, der am Auto von rund 10.000 Euro.