Waibstadt. (pol/krs) Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Gartenhütten in den Kleingartenanlagen in der Ritterstraße und dem Speckerweg beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, zerstörten die Täter unter anderem Türen, Fenster und Zäune im Wert von mehr als 1500 Euro.

Derzeit werden Spuren, die die alarmierten Beamten sicherten, kriminaltechnisch untersucht. Zeugen melden sich bei der Polizei Waibstadt unter der Telefonnummer: 07263/910673.