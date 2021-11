Waibstadt. (pol/mare) Ein Mann hat am Montag versucht, im Rewe in Waibstadt mit einem falschen Fünfzig-Euro-Schein zu bezahlen. Die Verkäuferin erkannte die Blüte aber, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 16.30 Uhr versuchte der Unbekannte demnach, im Rewe-Markt in der Neidensteiner Straße seinen Einkauf mit einem Fünfzig-Euro-Schein zu bezahlen. Bei der Überprüfung des Scheines erkannte die Verkäuferin aber, dass der Schein gefälscht war. Der Mann flüchtete mitsamt des Falschgeldes.

Er war zwischen 50 und 60 Jahre alt, die Polizei spricht von einem "südländischen Typ". Er war kräftig und trug eine Brille mit schwarzem Gestell sowie eine grau-schwarze Wollmütze und schwarze Jacke.

Der Mann sprach in einer ausländischen Sprache. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er in einem Einkaufsmarkt in der Region erneut sein Glück versuchen wird.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise gehen an das Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0, oder an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444.