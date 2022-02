Waghäusel. (pol/mün) Der Besuch in einem Möbelmarkt in Waghäusel-Wiesental endete für einen 63-Jährigen mit einem Hilfeanruf bei der Polizei. Der Mann hatte offenbar bei seinem Einkaufsbummel die Zeit vergessen.

Der Möbelladen schloss seine Tore und die Mitarbeiter hatten den späten Besucher offenbar nicht mehr auf dem Schirm, schreibt die Polizei. Die Beschäftigten gingen nach Hause und schalteten davor das Licht im Einrichtungshaus aus. Und da bemerkte der 63-Jährige, dass er allein im Möbelhaus war.

Er fand keine Möglichkeit, ins Freie zu kommen. Und so rief er schließlich bei der Polizei in Philippsburg an.

Die Beamten konnten anschließend den Marktleiter des Möbelhauses erreichen, so dass der 63-Jährige bereits wenig später aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.