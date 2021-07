Viernheim. (pol/make) Am Donnerstag ist es gegen 12.20 Uhr auf einem Fußgängerüberweg in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem blauen Opel. Als eine 81-jährige Fußgängerin die Straße queren wollte, erfasste sie der Opel im Bereich des Fußgängerüberwegs. Der Fahrer fuhr danach einfach weiter.

Die 81-Jährige aus dem Kreis Bergstraße kam mit Verdacht auf eine Beinfraktur ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/94400 zu melden.