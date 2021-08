Viernheim. (pol/rl) Rund 10.000 Euro Sachschaden fordert der Einbruch in eine Bankfiliale in der Walter-Oehmichen-Straße am Mittwochmorgen. Der Alarm der Filiale mit Selbstbedienungsterminals wurde kurz vor 3.30 Uhr ausgelöst, als die Täter versucht hatten, einen Geldautomaten aufzubrechen. Da sie den Automat nicht aufbrechen konnten, verließen die Täter die Filiale ohne Beute.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Heppenheim Zeugen, die um die Tatzeit Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 melden.