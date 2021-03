Viernheim. (pol/ppf) Diese Tat wirft Fragen auf: Eine 25 Jahre alten Frau war am Dienstagmorgen in Viernheim unterwegs, als neben ihr, gegen 8.20 ein Auto stoppte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll anschließend eine Frau aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und unmittelbar auf die Fußgängerin eingeschlagen haben. Der Fahrer des Wagens filmte die Tat zunächst und soll dann der 25-Jährigen seinerseits in den Bauch getreten haben. Nach dem Angriff sei das Duo geflüchtet und habe das verletzte Opfer auf dem Gehweg zurückgelassen. Zugetragen hat sich das Geschehen in der Georg-August-Zinn-Allee.

Die Angegriffene erlitt hierbei nicht unerhebliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Tatverdacht richtet sich nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen gegen eine 33-jährige Frau und einen 26-jährigen Mann. Das teilt die Polizei in einer Presseinformation mit.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim haben den Fall übernommen und ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06204/9377-0 zu melden.